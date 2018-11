Ai microfoni di acmilan.com, Valentina Bergamaschi, giocatrice del Milan Femminile, ha commentato così il pareggio in casa della Florentia: "Individualmente è stata una partita positiva, sono felice per il gol. Peccato per il risultato, siamo un po' amareggiate, ma cercheremo di rifarci subito la prossima settimana".