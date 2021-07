Milan Femminile, Boquete: "Tante straniere di valore vogliono venire in Serie A"

"Sempre più straniere di valore vogliono venire a giocare in Serie A". A dirlo, nel corso dell'evento Versilia Planet Football è la calciatrice del Milan femminile Vero Boquete che poi continua: "Per le calciatrici italiane è importante misurarsi con atlete che provengono da culture diverse. Io ho giocato in tre continenti e questo mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio umano e calcistico. - continua la spagnola soffermandosi anche sull'Italia di Mancini come riporta Tuttocalciofemminile- Ha meritato di vincere l'Europeo. La sconfitta della mia Spagna ora fa un po' meno male".