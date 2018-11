Milan Femminile, Carissimi sulla sfida contro la Juventus: "Abbiamo grande voglia di scendere in campo"

Marta Carissimi, centrocampista del Milan Femminile, ha raccontato in esclusiva ad acmilan.com come la squadra si sta preparando alla gara di domenica contro la Juventus: "Stiamo preparando la partita come qualsiasi altra fino ad ora, curando ogni particolare in entrambe le fasi di gioco. L'atmosfera nello spogliatoio è serena, senza pressioni. Abbiamo voglia di scendere in campo, ma stiamo vivendo la settimana con tranquillità. Che gara mi aspetto? Sicuramente sarà una partita che metterà in mostra grande agonismo, con due squadre che daranno tutto fino all'ultimo minuto. Milan-Juventus è un classico del calcio maschile che finalmente si ripropone in quello femminile. Spero che questo attiri tanto pubblico e che la partita possa essere un bello spot per il calcio femminile sia in campo che sugli spalti".