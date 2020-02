Milan femminile, Conc: "Derby? Ho fiducia"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato la slovena Dominika Conc, centrocampista del Milan femminile: "Sono arrivata in questo grande club da sconosciuta. Una grande conferma per me stessa, di cosa posso fare e dove voglio arrivare. E della fiducia di Ganz, che voglio continuamente ripagare. Siamo un grande gruppo con un grande carattere, e non era facile perché proveniamo da oltre dieci nazionalità diverse per lingua, cultura mentalità. Derby allo stadio? Non posso perdermi l’opportunità di tifare per il club in cui lavoro. Pioli sta facendo bene, ho fiducia".