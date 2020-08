Milan Femminile, Giacinti a MTV: "La Champions è il nostro obiettivo. Bello tornare in campo dopo tanti mesi"

Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, ha dichiarato a Milan TV:

Sull'inizio del campionato: "Siamo felici della prima vittoria, dobbiamo migliorare, ma ci stiamo amalgamando bene".

Sulla squadra: "Abbiamo cambiato tanto, quindi è normale avere qualche difficoltà all'inizio. Puntiamo a fare meglio già contro San Marino. L'anno scorso avevamo perso contro la Florentia, erano quindi fondamentali i tre punti".

Sulla stagione: "Puntiamo a fare meglio dell'anno scorso, quindi la Champions è il nostro obiettivo. Giocare in campo europeo è qualcosa di speciale".

Sul ritorno in campo: "E' stato bello, tornare in campo dopo tanti mesi non è stato facile. Serve lavorare per tornare in forma, ma la gioia di tornare in campo è stata tanta. Abbiamo grande voglia di fare bene e di migliorare le nostre prestazioni".