Milan-Juve, Scaroni scherza: "Magari la rinviassero..."

"Una grande emozione ma anche un peso sullo stomaco". Essere il presidente di una squadra di calcio non è affatto semplice. Lo sa bene Paolo Scaroni, che ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista del big match di domani tra Milan e Juventus: "Se lo rinviassero quasi lo preferirei. Scherzi a parte, contro la Juve sarà una sfida difficile, ma sono convinto che i nostri giocatori, in uno stadio pieno, daranno il massimo e anche di più., come successo nelle ultime partite".