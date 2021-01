Milan-Juventus, l'assessore Marnati: "Mai stata a rischio. Un altro positivo? Andrebbe isolato"

“Mai stata a rischio”. Così Matteo Marnati, assessore regionale emergenza Covid in Piemonte, su Milan-Juventus, ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24: “A definire un focolaio incontrollato deve essere l'incapacità di riuscire a tracciare e considerare anche i contatti più stretti. Con due positivi non cambia e la regola va rispettata, non bisogna derogarla sempre, il positivo va isolato. Se saltasse fuori un altro caso di positività? Andrebbe isolato e allontanato dalla squadra. Anche i familiari ci hanno riferito essere negativi”.