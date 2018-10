Milito sul derby: "Milan temibile, Suso e Higuain fanno più paura"

Diego Milito, ex nerazzurro, parla al Corriere dello Sport in vista del prossimo derby di Milano: "Uno degli uomini decisivi spero possa essere Lautaro Martinez. Lo conosco, è un ragazzo fantastico. Anche dall'altra parte ci sono grandi giocatori. Personalmente spero non sia nessuno del Milan, spero che vinca l'Inter. Ma il Milan è in grado di fermare i nerazzurri se non saranno concentrati. Tra i milanisti, se devo dire quelli che fanno più paura, citerei Higuain e Suso. Mi aspetto una partita molto equilibrata, sono sempre stati così i derby. Sono partite uniche, particolare e sempre molto chiuse".