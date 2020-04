Ministro Spadafora: "Protocollo FIGC necessita di molti tamponi. Non so se è assecondabile"

Durante il suo intervento su La7 durante il programma ‘Omnibus’ il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato anche dei problemi di attuabilità del protocollo che la FIGC ha presentato nei giorni scorsi al Comitato tecnico scientifico: “Il rischio zero non c’è. Io ho chiesto al comitato se il protocollo della FIGC fosse applicabile o meno. Per esempio, siamo sicuri che la quantità di tamponi richiesta sia assecondabile? Il comitato ci ha detto che hanno problemi loro stessi per i tamponi, quindi è da valutare anche perché Serie B e Serie C magari non possono seguire il protocollo”.