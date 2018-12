Mirabelli a TL: "In molti prevenuti nei miei confronti, ho pagato la gavetta fatta. Gattuso? Ho sempre pensato a lui, la società all'inizio non era convinta"

Massimiliano Mirabelli, a TeleLombardia, ha parlato di Gattuso: “Io e Gattuso non ci conoscevamo neanche di persona. Mi ha incuriosito il fatto che un grande campione come lui non ha cercato subito la panchina d'oro: è andato in situazioni particolari, pensavo fosse pazzo. Anche a Pisa. Gattuso è un innovatore, mica solo grinta: lo metto tra i Guardiola e i Sarri, mi ha fatto vedere certe cose... Mi ha impressionato in Primavera, chiedevo a Tognaccini i dati Milan Lab. Quando c’è stata l’idea di esonerare Montella, Han Li mi ha detto di non pensare al budget. Io ho sempre pensato a Gattuso ma la società non l’ha presa benissimo perché poteva passare come un segnale di ridimensionamento ma io li ho convinti che Gattuso sarebbe stato l’allenatore del Milan per tanti anni. Io gli ho detto di non preoccuparsi dei risultati, di seguire la sua testa. Piano piano ha conquistato tutti i ragazzi. Io ho aperto Milanello ai giornalisti perché volevo che si vedesse come lavorava. C’era la concezione che lui urlasse e basta ma non è così. Ha fatto vedere come si allena un grande club. Io le partite del Milan le guardo tutte, sono il primo tifoso. Ho visto nella partita di Napoli cose eccezionali. Una cosa bella, comunque, è che sono stato orgoglioso che Gattuso sia diventato allenatore. Conte? Non c’è stato nessun contatto, solo prima del rinnovo di Leonardo. Leonardo e Gattuso? Non lo so, non vivo queste situazioni”

Sulle critiche: “Secondo me c’è stata prevenzione nei miei confronti. Pago la colpa di aver fatto tanta gavetta. In questi 15 mesi abbiamo ricevuto dai tifosi due striscioni importanti e un comunicato importante”

Su Calhanoglu e Biglia: "Calhanoglu è uno dei più grandi talenti che non ha ancora mostrato le sue qualità. Il ragazzo ha avuto problematiche, è arrivato dopo uno stop e ha avuto situazioni extra campo. Biglia è costato 17 milioni, è centrocampista della nazionale Argentina ed è un giocatore molto importante”.

Su Montolivo: "Sugli allenamenti non posso risponderti. E' stato sempre un professionista capace di accettare le scelte senza creare problemi. Quando gli è stata comunicata la non convocazione in USA dal Team Manager non siamo stati noi perchè eravamo nel mezzo del cambio proprietà. Rino non guarda in faccia a nessuno, ha tenuto a Milanello chi risultava meno in forma dai test di inizio stagione”.