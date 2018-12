Mirabelli a TL: "Normale il mio allontanamento dal Milan. Magni? Gli allenatori vogliono i propri uomini"

Massimiliano Mirabelli, a TeleLombardia, ha parlato così di Donnarumma e del suo periodo di stallo nella crescita sportiva: “Per quanto riguarda Magni, eravamo di fronte al fatto che lui fosse un preparatore della società ma ci sono allenatori che vogliono i propri uomini. È una scelta naturale. È lo stesso discorso societario, è cambiata la proprietà ed è stato scelto un nuovo management”

sul suo addio al Milan: “E’ giusto, perché la società vuole parlare con gente scelta da sé. Quando ho capito che si metteva male per Li? Dai primi giorni di luglio si capiva che qualcosa che non andava, eravamo bloccati sul mercato. Morata lo avevamo bloccato, avevamo parlato con Benzema, con altri attaccanti. Era giusto mandarci via, del nostro operato siamo usciti solo io e Fassone”