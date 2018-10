Mirabelli: "Orgoglioso di non aver mai fatto minusvalenze sul mercato, abbiamo fatto rispettare il Milan"

Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a 7Gold, l'ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha ricordato così la sua gestione del mercato in uscita: "Ciò che mi rende più orgoglioso e non aver fatto minusvalenze sul mercato. Abbiamo fatto rispettare il club in tutte le sue situazioni, abbiamo fatto un incentivo all’esodo per cedere i giocatori. Di questo ne vado fiero”