Mirabelli: "Ottimista per la UEFA; il Milan ora ha una proprietà solida e importante"

Massimiliano Mirabelli, a 7Gold, ha parlato anche delle problematiche del Milan con la UEFA e del difficile rinnovo di Donnarumma: "Sono problemi commessi prima della nostra gestione. Sono ottimista, il Milan ora ha una proprietà solida e importante. Non avrà problemi. Io ricordo i media che ci davano sconfitti per il caso Donnarumma. Abbiamo trovato una grossa difficoltà, ma non era l'unica scadenza. Gestire questa situazione con un agente non facilissimo è stato complicato"