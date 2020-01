Mirabelli: "Paquetá ha bisogno di adattamento, Bernardeschi non so dove schierarlo nel 4-4-2"

Intervenuto su TMW Radio, Massimiliano Mirabelli ha parlato così del possibile scambio fra Federico Bernardeschi e Lucas Paquetá.

Che ne pensate del possibile scambio Bernardeschi-Paquetà?

"Stimo entrambi, Paquetà è un grande giocatore che ha bisogno di adattamento. Bernardeschi è un giovane importante. Lo scambio potrebbe far bene ad entrambi, visto che non hanno trovato la situazione ideale nei rispettivi club. Nel 4-4-2 di Pioli però dove metti Bernardeschi? Un acquisto dipende da che schema vuoi adottare uno acquisto. In un 4-4-2 Bernardeschi non so dove schierarlo".