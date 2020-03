MN - A. Conti: "Milan? Per tornare ad alti livelli serve chiarezza nelle ambizioni, nel progetto e nel budget della società"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Alessio Conti, giornalista di Mediaset, ha parlato della situazione del Milan e delle prospettive per tornare ad alti livelli. Questa la domanda e la risposta:

Per tornare ad alti livelli cosa serve?

“Serve investire tanto, capire quale è il budget e comprendere chiaramente quale sia il progetto di Elliott. Ora come ora non serve niente, a livello tattico probabilmente servirebbe un difensore forte da affiancare a Romagnoli, un centrocampista e un attaccante di qualità da affiancare a Ibrahimovic. Questa squadra potrebbe arrivare in Europa e forse lottare per la Champions League ma se si vuole fare il salto di qualità bisogna investire tanto. Forse si potrebbe fare il discorso ai tifosi di una cessione di Donnarumma per reinvestire poi i soldi dalla cessione ma il fatto che non ci siano idee chiare su quanto si può spendere e su cosa si può fare è una situazione negativa. Prendiamo Rangnick ad esempio: se l’allenatore tedesco dovesse chiedere certi giocatori e gli negano investimenti, non si fa il salto di qualità in caso di una partenza poi di Donnarumma o Ibrahimovic. Bisogna risolvere l’enigma di che ambizioni ha la squadra, del progetto della società e del budget a disposizione altrimenti non si va da nessuna parte"