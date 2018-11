MN - Adailton: "Ottimo lavoro di Gattuso, lotterà fino alla fine per la zona Champions League"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Adailton ha parlato così del lavoro di Gattuso sulla panchina rossonera: “Sta facendo un ottimo lavoro. L’anno scorso ha portato il Milan in Europa League e ha ridato un’identità alla squadra e quest’anno sta dimostrando due cose: che il Milan è competitivo ed è in continua evoluzione. Lotterà fino alla fine per la zona Champions League e lui farà di tutto per centrare il quarto posto”.