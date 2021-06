MN - Ag. Ikonè: "Il Milan ha grandi rapporti con il Lille ma è destinato ad un grande mercato"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Marco Busiello, agente e CEO dell'agenzia Firs1, che collabora in Italia con l'agenzia Niagara Sports ha parlato del futuro di Ikonè. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA) Queste le sue parole: "Ikoné è un giocatore importante. Il Milan ha un ottimo rapporto con il Lille, come dimostra anche l'affare Maignan. Credo che sia però destinato ad altri mercati perchè ha un costo molto elevato, quindi penso che andrà in altri campionati, a meno che non ci siano sorprese dell'ultima ora".