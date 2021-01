MN - Albertosi: "Con Donnarumma il Milan ha trovato il portiere per tanti anni"

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo) e ha detto la sua sul futuro di Gigio Donnarumma: "Il Milan ha trovato il portiere per tanti anni, inutile girarci intorno. Donnarumma ha dimostrato, già da giovanissimo, di essere davvero bravo. Il Milan aveva bisogno di un portiere e ha continuato a farlo giocare: adesso è diventato titolare in nazionale e potrà giocare ancora per quindici anni almeno".