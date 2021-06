MN - Albertosi: "Giroud è un buonissimo attaccante, può sostituire Ibra"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, l'ex portiere rossonero Enrico Albertosi ha parlato così di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea che piace molto al Milan:

Cosa ne pensa di Giroud? Il Milan avrebbe bisogno anche di una punta giovane?

"Giroud ha dimostrato di saper fare gol. È un buonissimo attaccante e può sostituire degnamente Ibrahimovic per dargli il tempo di tornare quello che era. Ovviamente, quando un calciatore di una certa età sta fermo così tanto tempo, coma Ibra, è dura che possa riprendersi subito. Per quanto riguarda l'attaccante giovane, credo che il Milan ce l’abbia già. Sto parlando di Leao: ha fatto la sua esperienza l’anno scorso, giocando tante partite, per cui credo che il Milan, là davanti, con l’arrivo di Giroud e il recupero di Ibrahimovic, stia bene".