MN - Andersinho: "Milan, consiglio A. Carlos e Duarte. A livello europeo possono fare la differenza"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Andersinho Marques, giornalista brasiliano di Sportmediaset, ha parlato così dei profili che potrebbero interessare al Milan per rinforzare il reparto difensivo: "Tra o migliori in Brasile in questo momento c'è Antonio Carlos, classe 1993 del Palmeiras, sta facendo veramente bene e sta per diventare campione. E' veramente forte. Poi c'è Léo Duarte del Flamengo, classe 1996, è un altro centrale che mi piace davvero da morire. Sono i due che a livello europeo possono dare qualcosa, possono fare la differenza, possono crescere e giocare tranquillamente".