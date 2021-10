MN - Bianchi sulla crescita del Milan: "La conferma di Pioli è stata importantissima. Una grande squadra ha dietro una grande società"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l'ex rossonero Walter Bianchi ha parlato dell'avvio del Milan. Queste le sue parole: "Sono stati bravissimi. Su Maldini dirigente poi non avevo dubbi. Dopo tanti anni con grandi cambiamenti di tecnici e giocatori, Paolo ha cambiato le cose e sta facendo tutto quello che deve essere fatto in una grande società. La conferma di Pioli con Murelli e il suo staff è stata importantissima. La mia paura era che potessero cambiare ancora allenatore ma così non è stato. Sia paolo che Massara stanno facendo benissimo. Una grande squadra ha dietro una grande società e anche allenatori come Inzaghi, Mihajlovic o Brocchi che sapevano cos'è il calcio, senza una dirigenza forte, non potevano rendere come sapevano"