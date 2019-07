MN - Borghi su Mariano Diaz: "Potrebbe integrarsi bene con Piatek"

Negli ultimi giorni ai rossoneri è stato accostato anche Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid. Ecco il pensiero di Stefano Borghi a Milannews.it sulla punta dei Blancos: "È un attaccante che ha del fuoco. L’anno scorso mi aspettavo facesse di più al Real Madrid. Ha avuto diversi problemi fisici, non ha fatto una grande stagione. Però è un centravanti elettrico, è uno che si integra bene con un’altra punta. Potrebbe trovare feeling con Piatek. È ancora giovane, anche se non un bambino, per cui è già svezzato. Nel Lione ha fatto più di 20 gol fra tutte le competizioni. La maglia del Real Madrid gli ha pesato tanto addosso, ma è un buon attaccante. A me piacciono i giocatori che hanno elettricità, personalità, velocità e senso del gol. Mi sembra che sia un bel profilo".