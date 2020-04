MN - Cantarelli: "Paquetà deve rimanere a Milano e giocarsi le sue carte"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Bruno Cantarelli, giornalista di Band News Tv, ha parlato della possibiltà che Paquetà possa giocarsi le sue carte al Milan o tornare in Brasile. Questa la domanda e le risposta:

Giusto insistere o andare via?

“Penso che la cosa giusta sia che Paquetá insista e cerchi spazio a Milano. Ha ottime qualità e sarà un grande giocatore. Abbiamo numerosi esempi di giocatori brasiliani che non hanno fatto bene in un primo momento in Europa, soprattutto per mancanza di pazienza, hanno lasciato le squadre europee e poi sono tornati in Brasile. La sfida è grande, ma deve essere affrontata, e credo che sia giusto insistere”.