MN - Capelli: "Una sorpresa scendere in campo, sono molto contenta. Vittoria di squadra, crediamo allo scudetto"

Martina Capelli, rientrata in campo dopo un lungo infortunio, è stata intervistata da MilanNews.it dopo il successo sull'Inter.

Sullo scudetto: "Ci credevamo e ci crediamo, è stata una partita molto importante, ci permette a passare al prossimo turno di coppa, ma da domenica prossima la testa torna al campionato".

Sulla gara: "La partita era iniziata molto bene, poi abbiamo preso 3 gol. E' stata una vittoria di squadra, ognuno ha lavorato per i compagni".

Sul Sassuolo prossimo avversario di coppa: "Sarà una partita agguerrita come quella di andata, il Sassuolo è una squadra tosta, vogliamo mantenere alte le nostre aspettative".

Sulla rimonta: "L'Inter è un avversaria di livello, stavano giocando bene, volevamo portare a casa la partita e fare gol".

Sul ritorno in campo: "Non mi aspettavo di scendere in campo, è stata una sorpresa anche per me. Mi sono messa a disposizione della squadra, le compagne mi hanno aiutato, rientrare in una squadra capolista fa piacere ma bisogna entrare in punta di piedi, sono molto contenta e voglio ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me in questi mesi".

Sulla condizione: "Devo lavorare tanto per recuperare la condizione, mi metto a disposizione della squadra e delle compagne per recuperare il pieno ritmo il prima possibile".