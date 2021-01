MN - Capello racconta la Champions del '94: "Dopo la sconfitta contro la Fiorentina ero felice"

Lo storico ex allenatore rossonero Fabio Capello, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha raccontato un aneddoto sulla finale di Champions del '94, vinta dai rossoneri contro il Barcellona per 4-0:

Con questi uomini ha centrato l’importantissimo successo di Atene con la conquista della Champions League. Questa finale è stata preceduta dalla sicurezza del Barcellona di vincere quel trofeo. In che momento ha capito che c’era la forte possibilità di vincere e quale parola, secondo lei, ha convinto i giocatori di riuscire nell’impresa?

“Eravamo reduci da una finale persa immeritatamente con il Marsiglia e la rabbia e il sentimento di rivalsa erano ancora forti in noi. Mi ricordo che avevo mandato Italo Galbiati a visionare l’allenamento del Barcellona e Italo, da grande conoscitore di calcio e di uomini, mi disse “Fabio, i giocatori erano tutti sdraiati sul campo che scherzavano e ridevano. Cruyff aveva il pallone sotto la testa e stava sdraiato”. Riportai il messaggio alla squadra e dissi loro “ragazzi, questi sono così sicuri di vincere che vengono in campo rilassati e noi dobbiamo approfittare di questa cosa perchè siamo forti e compatti”. Mi ricordo che la chiave del successo fu la partita persa con la Fiorentina, prima della finale. Lì capii perfettamente che squadra mettere in campo perchè avevo provato Desailly come centrale e invece capii che dovevo spostarlo a centrocampo. Alla fine della partita mi ricordo lo stupore dei giornalisti quando gli dissi che ero contento. Ma come contento dopo aver perso una partita? Sì perchè avevo capito che cosa fare con il Barcellona ovvero far giocare Panucci, Filippo Galli centrale con Maldini e Desailly di nuovo centrocampo”