MN - Cardone sulla corsa Champions: "Roma e Atalanta si possono permettere dei passi falsi"

La redazione di MilanNews.it ha contatto Giuseppe Cardone, ex giocatore rossonero, che ha parlato così delle speranze Champions per il Milan.

Il Milan può sperare di raggiungere Atalanta e Roma per la corsa alla Champions?

"Le due davanti stanno vivendo un momento di appannamento che ci può stare nell'arco di una stagione. Il Milan è di rincorsa, Roma e Atalanta si possono permettere dei passi falsi, il Milan quando perde una partita e le altre vincono si ritrova ad una distanza importante. In questo momento guardare la classifica non è fondamentale, credo che anche lo stesso Pioli non la guardi. Per un allenatore è importante capire che la squadra lo stia seguendo e che stia crescendo tatticamente, fisicamente e in personalità. Questo ti fa guardare il futuro con fiducia, guardare la classifica non è il massimo, soprattutto in una realtà come il Milan, abituata ad avere classifiche diverse e giocatori diversi, in grado di avere una personalità e spalle molto larghe per vivere un momento di appannamento. Questa è una squadra giovanissima, questo si trascura ma è un dato di fatto. La società sperava che le cose potessero andare un po' meglio ma può far parte di un progetto".