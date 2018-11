MN - Castillejo: "Era importante vincere per restare in zona Champions"

Al termine del match contro l'Udinese, Samu Castillejo ha parlato così a Milannews.it: "Era importante vincere per restare in zona Champions. Abbiamo fatto tutti una grande partita. Speriamo di recuperare in fretta Higuain. Io entro e cerco di dare sempre il meglio per questa maglia. Sono in una grande squadra. Vincere due partite nel finale con due gol del capitano è importante, dobbiamo continuare così. La cosa importante è avere segnato alla fine. Le ultime vittorie ci danno morale per le prossime gare contro Betis e Juve. Dobbiamo andare avanti così e continuare a migliorare".