MN - Ceccarini: "Donnarumma? Il Milan deve riuscire a blinarlo per non perderlo a zero"

Per parlare del futuro di Donnarumma, la redazione di MilanNews.it ha contattato il noto esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini (qui l'intervista integrale). Ecco le sue dichiarazioni: "La questione di Donnarumma è ancora più delicata: ha il contratto in scadenza nel 2021, il Milan deve riuscire a blindarlo per non perderlo a parametro zero. Nel 2017 Donnarumma ha fatto una scelta importante, dimostrando il suo grande attaccamento a questi colori: le offerte non gli mancavano di certo ma lui ha deciso di rimanere in rossonero. Il Milan purtroppo non è riuscito a ritornare ad essere protagonista come invece eravamo abituati a vedere: sono passati quasi tre anni dal rinnovo ma la squadra ha fatto fatica a crescere. Il nodo centrale è quindi cosa succederà con Donnarumma. Un portiere così forte piace sia in Italia che all’estero, ma soprattutto piace alla Juventus. Il club bianconero, nonostante il rinnovo di Szczesny, è molto attenta alla situazione del numero 99: è un portiere straordinario e i grandi club non se lo vogliono lasciar sfuggire, soprattutto nel caso in cui le condizioni economiche dovessero essere vantaggiose”.