MN - Ceccarini: "Tonali al Milan? Davanti ci sono Inter e Juve, ma dipenderà dalla volontà del giocatore"

La redazione di MilanNews.it ha contattato l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini (qui l'intervista completa), queste le sua parole su un possibile trasmerimento di Sandro Tonali al Milan: “Tonali al Milan piace parecchio, come potrebbe essere altrimenti? Ma qui vedo Juventus ed Inter davanti: hanno un progetto e traguardi diversi. Il Milan però c’è, nonostante Juventus ed Inter siano più avanti. Bisogna capire anche quali sono le ambizioni di Tonali e i suoi desideri, è un ragazzo molto determinato e sembra che non abbia paura quasi di niente. Se uno è convinto delle proprie capacità saprà pazientare, inserirsi e diventare una pedina fondamentale anche nel caso scegliesse una squadra in cui inizialmente non è sicuro della titolarità. Quindi molto dipenderà dalle richieste del Brescia, dalla volontà del giocatore e nel caso del Milan dalla capacità di proporre al centrocampista un progetto ambizioso”.