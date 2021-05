MN - Condò sul Milan: "Grande stagione, in Champions anche se ha avuto Ibra solo per 19 partite"

Paolo Condò, noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato queste parole sulla stagione del Milan ai microfoni di Milannews.it: "I giocatori hanno fatto una grande stagione, non c’è nessun dubbio. Hanno fatto una grande stagione perché alla fine il grande totem Ibrahimovic per metà delle partite non l’hai avuto, ma sei riuscito comunque ad andare in Champions senza il tuo giocatore più forte, il tuo leader assoluto. Il Milan è una squadra che scelto di avere un leader assoluto, che è appunto Ibra. I leader assoluti funzionano quando li hai per trentotto partite, lo hai avuto solo per diciannove. E inoltre il giocatore che avevi preso per surrogarlo, Mandzukic, alla fine non ti ha dato niente. Questo vuol dire che c’è stato tutto un corpo della squadra, che identifico in Donnarumma, Kjaer, Kessie che è stato eccezionale, Theo Hernandez; è la spina dorsale del Milan che ha ottenuto questo risultato e hanno fatto una grandissima stagione".

