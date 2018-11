Intervistato da Milannews.it, Massimo Drago, ex tecnico di Crotone e Cesena, ha rilasciato queste parole su Stefan Simic: "Io gli darei fiducia. L’ho visto giocare a Crotone e, per me, ha delle buone qualità. E poi potrebbe giocare sia nella difesa tre sia in quella a quattro”.