MN - Drago: "Rodriguez centrale con Zapata sarebbe un azzardo"

In merito al possibile utilizzato di Ricardo Rodriguez al centro della difesa milanista, Massimo Drago, ex tecnico di Crotone e Cesena, ha dichiarato a Milannews.it: "Rodriguez centrale con Zapata? Secondo me sarebbe un azzardo, perché cambiano alcuni meccanismi. Lui è abituato ad avere la linea laterale come riferimento e giocare come centrale puro sarebbe azzardato”.