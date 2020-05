MN - Eranio: "Gli infortuni hanno condizionato la mia carriera"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato dei rimpianti nella sua carriera. Questa la domanda e la risposta:

Al di là degli infortuni, ha dei rimpianti legati all’esperienza al Milan?

"Rimpianti no, se non proprio la sfortuna legata agli infortuni. Comunque sono arrivato a giocare fino a 35 anni, in un campionato molto duro come quello inglese (al Derby County, ndr). Mi avevano offerto altri due anni di contratto, ma decisi di tornare. L’idea non era di smettere, però mi spinsero a farlo perché non trovai nulla vicino casa. Scelsi così di diventare allenatore. Come detto, non ho rimpianti se non gli infortuni, soprattutto quello di Genova, dove rischiai la vita. Da quel momento subentrarono delle problematiche fisiche dovute probabilmente all’esportazione di una parte di rene. Quando tocchi un meccanismo perfetto inevitabilmente qualche problemino ce l’hai. Al Milan si giocava tanto, tra campionato, coppe e Nazionale, forse per il mio fisico era troppo e tante volte, quando ero al top della forma, mi saltava il muscolo. Questo è un grande rimpianto, perché Eranio in grande condizione avrebbe sicuramente potuto essere utile alla causa".