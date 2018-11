MN - Eranio: "Udinese squadra ostica, sarà una partita difficile ma il Milan sta bene psicologicamente. Penso possa fare un ottimo risultato"

Stefano Eranio, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato così della prossima sfida contro l'Udinese: "L'Udinese è comunque una squadra ostica e quella trasferta ha sempre portato bene ai colori rossoneri. Sarà una partita difficile, ma se il Milan riuscirà a giocare come sa, penso che possa avere un vantaggio. Non è detto che giocando meglio dell'avversario siano automatici i 3 punti, perchè le partite vanno sempre vinte sul campo, però il Milan sta bene anche dal punto di vista psicologico, perciò penso possa fare un ottimo risultato".