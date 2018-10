MN - Fedele: "Ibra è un mito della storia rossonera ma adesso sarebbe ingombrante in rossonero, dentro e fuori dal campo"

Furio Fedele, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha commentato così il possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic: "Hanno preso Paquetà e ci sono Suso e Calhanoglu. Il Milan ha segnato il maggior numero di gol in una partita contro il Sassuolo quando non aveva attaccanti. Ibra è stato un grande attaccante, è un grande attaccante. È un mito nella storia rossonera perché è legato all’ultimo scudetto e all’ultima Supercoppa d'Italia. Sarebbe, però, un po’ ingombrante a Milanello, in campo e fuori dal campo. Meglio andare avanti così, con i giovani, con tutto rispetto possibile per Ibrahimovic”.