MN - Galliani: "Gigio è incredibile, è un fenomeno. Ricordo quando Mihajlovic mi chiamo per dirmi che lo avrebbe fatto giocare titolare..."

A margine del premio "Il bello del calcio" in ricordo di Giacinto Facchetti, Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milannews.it su Gigio Donnarumma che oggi compie 20 anni: "E' incredibile Gigio, gli ho mandato prima gli auguri. Pensare che ha già fatto più di 150 partite con il Milan è incredibile. Mi ricordo quando mi chiamò Mihajlovic per dirmi che lo avrebbe fatto giocare titolare e dissi che ero d'accordissimo. Gigio ha sempre giocato con ragazzi più grandi, è un fenomeno. Credo che il Milan debba ringraziare chi lo ha scoperto, cioè Mauro Bianchessi, che venne a casa mia, mi convinse e lo mandai subito a casa di Gigio per portarlo al Milan. Era a meno di un passo dall'Inter, ma alla fine siamo riusciti a portarlo in rossonero".