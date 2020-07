MN - Garlando: "Rangnick? Sproporzione ingiustificata tra quanto dimostrato e quello che avrebbe avuto in mano"

Luigi Garlando, intervistato da MilanNews.it (QUI l'articolo completo), ha espresso le sue perplessità su Ralf Rangnick, indicato come sostituto di Pioli fino al rinnovo di quest'ultimo: "L'unica cosa che mi intrigava era vederlo all'opera da noi e vederlo costruire una squadra italiana, era più la curiosità in sé. Erano molte di più le cose che non mi convincevano. Sessantadue anni, nessun grande club lo ha mai cercato, ha vinto solo Coppe Tedesche ed Intertoto... Perché aveva questa credibilità per prendere in mano un club dal passato importante come il Milan ed avere carta bianca? C'era una sproporzione tra quello che ha dimostrato e quello che gli si voleva mettere in mano, questa sproporzione era ingiustificata".