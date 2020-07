MN - Garlando: "Se Ibra fiuta un allenatore vuol dire che qualcosa di buono c'è"

Luigi Garlando, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (QUI l'articolo completo), ha detto la sua sull'impatto di Ibra in questa sua nuova esperienza in rossonero: "Così tanto non me lo aspettavo, è stato determinante, non tanto per quanto fatto in campo, ma per la sensazione di forza che ha trasmesso ai compagni. Avere in campo Ibra dava più forza a tutti, ed era un Milan che usciva da mesi difficilissimi, con l'autostima a terra. Il suo ingresso, la sua arroganza anche tecnica, è stato fondamentale per questa squadra. E anche il legame con Pioli: non è facile legarsi agli allenatori per Ibra. Se fiuta qualcosa di buono in Pioli, vuol dire che qualcosa di buono c'è, poi da questo asse, da questa coppia, è venuto fuori tutto".