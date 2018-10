MN - Giugliano: "Abbiamo vinto con carattere. Ruolo? Posso fare anche il portiere se il Coach vuole, sono a completa disposizione"

Manuela Giugliano ha parlato in zona mista dopo la vittoria del Milan Femminile contro il Tavagnacco. Queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “Abbiamo avuto un po’ di difficoltà nel trovare gli spazi, si sono chiuse sempre dietro loro. Abbiamo avuto però carattere e questo ci ha portato a vincere. Il ruolo? Ci tengo a precisare che sono a disposizione del Mister e posso fare anche il portiere. Sono nata trequartista ma ultimamente ho giocato da mediato e tendenzialmente mi trovo bene in questa posizione. Il coach ha deciso così e mi va bene, farò il massimo. Ho seguito le indicazioni del coach. Punizioni? Oggi non sono andate bene ma non ero lucida. Devo migliorare sotto questo aspetto. Il gruppo? Penso che sia fondamentale il gruppo, porta fiducia, morale. È giusto creare gruppo e andare avanti di questo passo. Leonardo e Maldini? Sono diventata rossa, sono contenta che ci fossero, spero torneranno. Affrontare squadre che si chiudono? Bisognerebbe avere tanta tranquillità e gestione palla per cercare lo spazio vuoto, oppure si può sbloccarla su palla inattiva. È importante dare visibilità a questo sport e i media ci daranno spazio e noi così potremmo crescere”