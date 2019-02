MN - Giunti: "Djalò ha fatto una buona partita, Abanda ha avuto la febbre ma mi serviva la sua spinta"

Federico Giunti, intervistato da MilanNews.it dopo la gara contro l'Juventus, ha parlato dei nuovi acquisti rossoneri Djalò e Abanda: "Djalò secondo me ha fatto una buona partita, fisicamente molto bene, ha tenuto botta dalla sua parte. L'ho rischiato perché ha avuto solo una settimana di tempo per provare le cose, ci sono delle cose da migliorare nella disposizione difensiva con lui come centrale. Abanda volevo utilizzarlo dall'inizio ma lo ho avuto solo nella rifinitura perché ha avuto la febbre tutta la settimana. Ho aspettato a metterlo, forse alla fine non era nelle condizioni per dare il massimo ma in quel momento avevo l'esigenza di provare a spingere da quella parte, dovevamo recuperare".