MN - Hubner sul Betis: "Bel test per il Milan, i rossoneri dovranno fare come la Roma"

In vista della gara di Europa League di domani del Milan contro il Betis Siviglia, Dario Hubner ha dichiarato ai microfoni di Milannews.it: "Il Betis sta facendo bene da diversi anni. Sarà un bel test per il Milan che deve fare un po' come la Roma ieri sera, cioè dimenticare la sconfitta in campionato, ripartire da zero e dimostrare di essere all'altezza. I giallorossi lo hanno fatto, ora tocca ai rossoneri che non devono pensare alla prossima sfida di campionato, al turnover o ad altre questioni, ma devono pensare solo a vincere la partita di domani contro il Betis per dimenticare il derby".