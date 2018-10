MN - Hubner sul derby: "Partita incolore del Milan, ha meritato di perdere"

Intervistato da Milannews.it, Dario Hubner ha commentato così la prestazione del Milan nel derby contro l'Inter: "Il derby è sempre una partita particolare. Spiegarsela da fuori è quasi impossibile. Gattuso ha visto la squadra tutta la settimana e ha messo in campo i migliori undici. Se poi chi gioca non rende come dovrebbe, l'allenatore non può farci molto. E' stata una partita incolore del Milan che ha meritato di perdere. Il gol dell'Inter è arrivato al 92' e quindi ha lasciato un po' di amaro in bocca, ma i nerazzurri hanno meritato di vincere la partita".