MN - Ielpo: "Donnarumma migliorato nelle uscite, l'aspetto psicologico conta"

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Mario Ielpo ha parlato così di Donnarumma: "Ultimamente mi sta piacendo anche da quel punto di vista. Per un portiere, le uscite sono la parte più difficile, mentre il tiro in porta è più una cosa di istinto. Quando psicologicamente sei tranquillo l’uscita ti viene meglio. Forse dovrebbe fare più attenzione nell’uso delle mani. Per i portieri molto grandi come lui, ogni tanto il pallone è troppo piccolo e sfugge da qualche parte. Anche domenica gli è scappata quella palla che poi è finita in calcio d’angolo. Ogni tanto gli capita".