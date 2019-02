MN - Inter, Antonello: "Erano anni che spingevano per rinnovare San Siro. Speriamo che il Comune approvi a breve il progetto"

Durante la conferenza stampa della presentazione di Beretta come sponsor di Milan e Inter, Alessandro Antonello, CEO Corporate nerazzurro, ha dichiarato: "Erano anni che spingevano per rinnovare San Siro. Pensiamo che la città meriti uno stadio all’avanguardia e all’altezza della città. Vogliamo andare avanti velocemente, superando i problemi. Speriamo che il Comune approvi a breve il progetto. Vorrei smentire che è una gestione difficoltosa. Siamo l’unico esempio in Europa con due club di questo blasone che gestisce uno stadio. Mettiamo a disposizione tutto secondo le varie esigenze. I due club stanno dimostrando che gestire uno stadio come San Siro può e da tanti anni stanno collaborando. Quando lo stadio si riempie, ospita eventi di grande portata. Ci sono dei limiti architettonici. Ingressi divisi? Pensiamo ad un progetto comune che dovrà portare San Siro a livello d’eccellenza. Ci vuole tempo, non abbiamo presentato un progetto, ma un’idea al comune. Dobbiamo formalizzare alcuni punti e quando sarà definito il progetto, verrà portato in comune. Stiamo già facendo tante cose per le famiglie. La direzione è quella: dobbiamo accogliere le famiglie, perché portano il tifo pulito. Quando entreremo nel progetto, affronteremo tutto. Oggi la sfida è attirare i fan prima della partita con dei servizi, assistere alla partita e proseguire nel post con la fan experience".