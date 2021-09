MN - Jacobelli: "Ho visto bene il Milan contro il Liverpool. I rossoneri possono passare il girone"

La nostra redazione ha effettuato in esclusiva, un’intervista con Xavier Jacobelli, direttore del quotidiano sportivo Tuttosport. Alla domanda su come avesse visto ieri sera il Milan contro il Liverpool, Jacobelli ha risposto così: “L’ho visto bene, peccato per il risultato finale. Mi è piaciuta soprattutto la reazione che la squadra ha avuto dopo i primi 20 minuti d’assalto del Liverpool. Stiamo parlando di una formazione che solo 2 anni fa si laureava campione d’Europa e il cui valore assoluto non lo abbiamo di certo scoperto ieri sera. Il Milan ha avuto il merito di non disunirsi, di non andare in barca e addirittura di rimontare e passare in vantaggio. Poi ha perso 3-2 visto il gol decisivo di Jordan Henderson, ma l’impressione ricavata è positiva. Questo anche in virtù del fatto che molti milanisti erano all’esordio assoluto in Champions League, e che non è facile giocare ad Anfield Road dato che è uno dei templi del calcio mondiale. Penso che il Milan abbia acquisito la consapevolezza che in questo girone ci possa stare e che possa superare l’ostacolo della qualificazione agli ottavi di finale. In particolare, Mike Maignan, ancora una volta, si è dimostrato un grande portiere. Il generale il Milan merita soltanto applausi”.