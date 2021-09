MN - Jacobelli: "Rimpianto Ibra? No, il Milan lo ha saggiamente risparmiato"

La nostra redazione ha intervistato telefonicamente, e in esclusiva, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport. Alla domanda se con Zlatan Ibrahimovic in campo ieri sera, il Milan avesse almeno potuto pareggiare contro il Liverpool, Jacobelli ha risposto così: “Non credo che il Milan debba avere rimpianti, nemmeno su Ibrahimovic. Teniamo conto che lo svedese, a mio modo di vedere, è stato saggiamente risparmiato dato che è tornato in campo da poco, e dopo un serio infortunio che lo ha tenuto fuori per 4 mesi. In un contesto così tirato dal punto di vista atletico e agonistico quale è stato l’incontro di ieri sera, sarebbe stato un rischio enorme azzardarne l’impiego. Ante Rebic è stato fra i migliori in campo, ma è tutta la prova della squadra in generale che mi è piaciuta. Il Milan ha retto l’urto del Liverpool, e non è facile. Anche Klopp ha riconosciuto il valore dei rossoneri dato che nelle interviste post partita ha definito il successo del Liverpool, un successo pesante. Il Milan torna da Liverpool consapevole della propria forza. Ci sono cose da migliorare per carità, ma siamo solo alla prima giornata e la situazione nel girone è aperta. Abbiamo visto anche le difficoltà dell’Atletico Madrid contro il Porto, hanno addirittura rischiato di perdere. Il bilancio del Milan è positivo, ora c’è il match contro la Juventus su cui concentrarsi”.