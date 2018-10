MN - Laxalt: "Abbiamo cambiato modulo e mentalità, abbiamo saputo reagire"

Diego Laxalt ha parlato in mix zone, queste le dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.it: “Abbiamo cambiato modulo e abbiamo trovato il nostro gioco e la nostra solidità. È la mentalità che abbiamo cambiato, essere forti mentalmente e reagire. Tutti insieme serviva fare così per superare le difficoltà. Abbiamo avuto due sconfitte consecutive e dovevamo reagire. Abbiamo trovato la vittoria nel modo giusto. Genoa? Penso che troveremo una squadra simile alla Samp, giocano fisicamente, dovremo combattere. Non dobbiamo sbagliare mentalità, così possiamo puntare a casa la vittoria. La posizione in campo? Negli ultimi tempi ho giocato sia terzino che da mezz’ala, sono abituato a giocare su tutta la fascia. Oggi mi son trovato bene. Dobbiamo avere mentalità e unione, usciranno poi tutte le individualità e tutti faremo bene. Gol sfiorato? Ci sono andato vicino. Esultanza contro il Genoa? Ora bisogna cercare la vittoria, spero di segnare ma quello che conta è la vittoria ma non esulterei se segnassi per rispetto”