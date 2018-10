MN - Leonardo dal palco: “Con Galliani ho fatto i miei 6 anni di università, era un Milan perfetto”

In occasione del premio Liedholm 2018, Leonardo, vincitore dell’edizione di quest’anno, ha parlato così dal palco della sua carriera: “Ho fatto un po’ di tutto in carriera. Il fatto di aver vissuto ruolo diversi, ho chiaro quale sia il limite di una cosa. I giocatori e gli allenatori vincono le partite, i campionati le società. Loro vivono nel breve termine, la società sul lungo e non è facile. Essere più concreto, continuo, regolare e costruire rapporti duraturi è importante. Quando fai l’allenatore vivi altre emozioni. L’allenatore vive la sua carriera legata ai risultati, la dirigenza deve essere solida. Con Adriano Galliani ho fatto i miei 6 anni di università. Penso che la mia università pratica è stata fare parte di un Milan perfetto sotto tutto i punti di vista. Penso ci voglia una partecipazione più effettiva. In Italia ci sono state delle proprietà familiari, mente il mondo va verso delle società-azienda e anche il ruolo del direttore sportivo sta cambiando verso questa evoluzione. Il valore di una società è dato dall’equilibrio tra il bilancio e le emozioni che produce”.