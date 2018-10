MN - Leonardo: “Higuain è una certezza, Biglia è un punto di riferimento. Suso? È bello vederlo giocare”

Dopo aver ritirato il Premio Liedholm 2018, Leonardo ha commentato così l’inizio di stagione di Higuain e del Milan ai microfoni di Milannews.it: “Higuain è una certezza. Il suo arrivo al Milan ha dato un’impronta importante. È un grande trascinatore. Chi mi ha sorpreso? Non c’è nessuno in particolare. Suso è un talento, tutti sanno come gioca ma non riescono a marcarlo. È bello vederlo giocare. Abbiamo tanti giovani importanti. Biglia sta dimostrando di essere un punto di riferimento. Kessie ha forza fisica e tecnica, Jack ha grande esperienza, si inserisce tanto e fa gol. Calhanoglu deve essere più incisivo. Cutrone ha un’energia e una vivacità contagiante. Stiamo parlando di tanti giocatori importanti, come lo sono anche Castillejo e Laxalt. Anche Bakayoko si metterà in mostra. Ci sono tante cose positive”.