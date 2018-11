MN - Longhi: "Juventus favorita, ma il Milan può darle del filo da torcere"

In vista di Milan-Juventus di domenica sera, Bruno Longhi, noto giornalista, ha dichiarato a Milannews.it: "Che la Juventus sia più forte dei rossoneri non c'è dubbio, però un Milan un po' irrobustito può darle del filo da torcere. E' chiaro che i bianconeri sono favoriti, ma il Milan meno tecnico e più operaio visto a Udine, con un centrocampo più muscolare che tecnico, può mettere in difficoltà la squadra di Allegri. Sarà una partita molto combattuta che verrà decisa da alcuni episodi. Io dico che il Milan sarà in partita, quindi avrà delle chance per fare bene".